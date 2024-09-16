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«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?

«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?

Аргентина — настоящая находка для ценителей разностороннего отдыха и сочетания несочетаемого. Здесь можно увидеть китов, пингвинов и крокодилов, побывать на одном из самых больших водопадов мира и в цветных горах, погладить ламу, насладиться местным вином, стейками и мате, взять урок танго и пройтись по улицам «латиноамериканского Парижа», покататься на горных лыжах и в прямом смысле слова оказаться на краю света.

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