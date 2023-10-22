Спасатели потушили пожар в хранилище книг в здании МГУ

Пожар, возникший в хранилище книг в главном здании Московского госуниверситета, потушен, пишет ТАСС.По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве, сообщение о пожаре в микрорайоне Ленинские Горы поступило дежурному в 13:10 по мск.