Спасатели потушили пожар в хранилище книг в здании МГУ

Пожар, возникший в хранилище книг в главном здании Московского госуниверситета, потушен, пишет ТАСС.По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве, сообщение о пожаре в микрорайоне Ленинские Горы поступило дежурному в 13:10 по мск.
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