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В СИЗО отправлены бандиты, которые насмерть забили «вагнеров» под Туапсе

В СИЗО отправлены бандиты, которые насмерть забили «вагнеров» под Туапсе

Вечером 7 августа Туапсинский районый суд по ходатайству следствия заключил под стражу 36-летнего Вартана Тулумджяна, 28-летнего Артёма Туркменяна, 27-летнего Альберта Экзаряна и 19-летнего Карена Устяна, обвиняемых в зверском убийстве 41-летнего Александра П.

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Комментарии
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Rasim Enikeev
Только возврат смертной казни для таких вот черножопых выродков!
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8 час.
лц
любовь цулая
Только в расход, Таким не должно быть места среди людей.
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7 час.
Н
Наталья
Нечего цацкаться с этими бывшими республиками!!!  Там своя власть - власть денег... пусть валят все восвояси!! Азеры их научат, кого любить надо!! Твари!!
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6 час.

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