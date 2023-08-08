В СИЗО отправлены бандиты, которые насмерть забили «вагнеров» под Туапсе
Вечером 7 августа Туапсинский районый суд по ходатайству следствия заключил под стражу 36-летнего Вартана Тулумджяна, 28-летнего Артёма Туркменяна, 27-летнего Альберта Экзаряна и 19-летнего Карена Устяна, обвиняемых в зверском убийстве 41-летнего Александра П.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Только возврат смертной казни для таких вот черножопых выродков!
Только в расход, Таким не должно быть места среди людей.
Нечего цацкаться с этими бывшими республиками!!! Там своя власть - власть денег... пусть валят все восвояси!! Азеры их научат, кого любить надо!! Твари!!
Свежие комментарии