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Монфис после выхода в 1/4 финала микста: «Я впервые играл вместе с женой и испытывал огромное давление»

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поделились эмоциями после победы над Александрой Эалой и Феликсом Оже-Альяссимом в первом круге микста US Open – 4:1, 4:1.

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