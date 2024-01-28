В следующем году архангельскому «Воднику» исполнится 100 лет

Коллеги из газеты «Правды Севера» рассказывают, как зарождалась самая любимая игра Архангельска - хоккей с мячомКоллеги из газеты «Правды Севера» рассказывают, как зарождалась самая любимая игра Архангельска - хоккей с мячомВ Юсуповском саду, в Санкт-ПетербургеИгрой с мячом и клюшками увлекались ещё с середины XIX века.