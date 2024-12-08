США предоставили новый пакет военной помощи Украине

Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $988 млн. В рамках помощи будут поставлены боеприпасы для HIMARS, беспилотные летательные аппараты, оборудование и запасные части для обслуживания артиллерийских систем, танков и бронированных машин.
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