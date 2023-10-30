Шойгу: Запад стремится распространить конфликт в Европе и Азии

Западная концепция неделимости безопасности Евроатлантики и ИндоТихоокеанского региона направлена на обоснование появления в Азии сил НАТО, заявил 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу на десятом Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
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