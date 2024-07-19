Демпартия США решила выдвинуть Байдена на предстоящих выборах президента

Планы выдвинуть действующего президента Джо Байдена на предстоящие выборы озвучил председатель Национального комитета Демократической партии (DNC) США Джейми Харрисон 19 июля в ходе встречи с избирателями.
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