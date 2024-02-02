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Закон, порядок, государство

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Расчеты ОТРК «Искандер» в ходе тренировки уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника в Забайкалье

Расчеты ОТРК «Искандер» в ходе тренировки уничтожили командные пункты и средства ПВО условного противника в Забайкалье

В ходе мероприятия боевой подготовки ракетчики в составе стартовой батареи совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам с преодолением условно зараженного участка местности и отражением нападения вооруженного «бандформирования».

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