Кадыров поручил МГТУ имени Баумана разработать «джихад-машину» для войны в УкраинеМосковский государственный технический университет имени Баумана разработает «джихад-машину», производство которой затем запустят в Чечне, сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.