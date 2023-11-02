Кадыров поручил МГТУ имени Баумана разработать «джихад-машину» для войны в УкраинеМосковский государственный технический университет имени Баумана разработает «джихад-машину», производство которой затем запустят в Чечне, сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.
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