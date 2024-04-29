Премьер Грузии оценил вероятность революции в стране

Премьер Грузии Кобахидзе исключил революцию из-за низкого рейтинга оппозиции Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция растеряла поддержку населения и поэтому не имеет ресурсов, чтобы устроить в стране революцию.
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