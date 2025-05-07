Мухаметшин вместе с Ассамблеей народов РТ возложил цветы к Вечному огню в парке Горького

Автор: Арсений КаримовПредседатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вместе с представителями Ассамблеи народов республики в преддверии дня Великой Победы возложил цветы к памятнику неизвестному солдату в парке им.
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