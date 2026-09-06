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«Это проект для мюзикла»: Игорь Матвиенко объявил о кастинге в «Аленушки»

«Это проект для мюзикла»: Игорь Матвиенко объявил о кастинге в «Аленушки»

Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко объявил о старте кастинга в новую женскую группу «Аленушки».

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