Хакер из RaHDIt: есть информация о том, что спецоперация России предотвратила нападение Украины на республики Донбасса и Крым

Хакер из группировки RaHDIt заявил, что имеется информация, согласно которой стартовавшая 24 февраля специальная операция РФ предотвратила нападение Украины на республики Донбасса и Крымский полуостров.
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