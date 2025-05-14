МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 563 подписчика

Трусливый якудза: как японский наёмник из ВСУ Рэн Такеда казнил раненых военных и мирных жителей

Трусливый якудза: как японский наёмник из ВСУ Рэн Такеда казнил раненых военных и мирных жителей

Японский наёмник ВСУ Рэн Такеда прославился нацистскими взглядами и жестокостью. Обложка © Коллаж © Life.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Падаль и недосамурай от возмездия не уйдёшь !!!! А эту свою тряпку тебе наши братишки в глотку вобьют!!!!! Стероидный поц!!!!!
Ответить
12 час.
наверх