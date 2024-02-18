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Певица Слава призналась, что решила продать квартиру из-за усталости

Певица Слава призналась, что решила продать квартиру из-за усталости

Певица Слава рассказала в шоу "Ты не поверишь!", что решила продать квартиру. Слава призналась, что приобрела недвижимость после тяжелой депрессии, когда ей хотелось "убежать, забыться и где-то спрятаться".

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