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Поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли на 20,3%

Поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли на 20,3%

Поставки косметики из Южной Кореи в Россию выросли на 20,3% в денежном выражении, но физический объем сократился на 6,2%, до 8,55 тыс тонн.

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