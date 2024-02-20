Постпред Ирана при ООН Иравани отверг обвинения США в поставках оружия хуситам

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани отверг обвинения США в том, что Тегеран якобы причастен к поставкам оружия йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы), атакующими американские корабли в Красном море.
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