TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

$NQ Bullish Pre FOMC

$NQ Bullish Pre FOMC

$NQ Bullish Pre FOMC E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! SMCWolfFX I'm thinking during the London/NY session, price could trade bullish towards previous daily highs, where i'm seeing a stacked area of liquidity at around 29,500 in the form of similar highs, yesterday's Asian highs, and daily highs.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым