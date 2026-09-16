$NQ Bullish Pre FOMC E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! SMCWolfFX I'm thinking during the London/NY session, price could trade bullish towards previous daily highs, where i'm seeing a stacked area of liquidity at around 29,500 in the form of similar highs, yesterday's Asian highs, and daily highs.
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