Семь мигрантов в Калуге отправили в комиссариат вставать на воинский учет

В здании управления по вопросам миграции произведена проверка документов у 16 бывших мигрантов, из которых 7 не имели отметки о воинском учетеЛичный состав военного следственного отдела СК по Калужскому гарнизону совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области ведет работу по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.
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