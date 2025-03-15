Семь мигрантов в Калуге отправили в комиссариат вставать на воинский учет

В здании управления по вопросам миграции произведена проверка документов у 16 бывших мигрантов, из которых 7 не имели отметки о воинском учетеЛичный состав военного следственного отдела СК по Калужскому гарнизону совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области ведет работу по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.