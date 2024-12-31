«Этот год был богат на эмоции»: Моор поздравил тюменцев с уходящим и наступающим Новым годом. Видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с наступающим Новым годом. Он сказал, что, несмотря на испытания, с которыми регион столкнулся в 2024 году, это время было наполнено потрясающими эмоциями, а также новыми победами и свершениями.