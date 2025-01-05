В США российский бомбардировщик Ту-160М назвали "хладнокровным убийцей"

Global Look Press/Pavel Kashaev Российский бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" – "хладнокровный убийца", – после значительной модернизации теперь имеют невероятную дальность удара и маневренность, а также впечатляющую скорость, пишет американский журнал The National Interest (TNI).
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