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Высокие ставки дают заработать

Высокие ставки дают заработать

Исподволь из частных инвесторов формируется более широкая база поддержки высокой ставки ЦБ. Помахивая портфелем привлекательных флоатеров, вышел на рынок инвестфонд для таких раньтеИллюстрация: ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.

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