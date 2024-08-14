Высокие ставки дают заработать

Исподволь из частных инвесторов формируется более широкая база поддержки высокой ставки ЦБ. Помахивая портфелем привлекательных флоатеров, вышел на рынок инвестфонд для таких раньтеИллюстрация: ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
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