Результаты всероссийских соревнований «Медный всадник» 2024

26-27 октября 2024 года в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования «Медный всадник» 2024среди мальчиков, девочек, юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин (весовые категории, ката, ката-группа).
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