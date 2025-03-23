КНР сокращает закупки нефти в России, чтобы не попасть под санкции США

Крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (сокращенно Shanghai Petrochemical, является «дочкой» корпорации Sinopec Group), одна из главных покупателей сырой нефти в КНР, подтвердила намерения резко сократить импорт черного золота из России.
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