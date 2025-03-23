Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ЧУШЬ СОБАЧЬЯ ...!!!Российские военно...
  • Русский Империалист
    Нам нужна прежде всего здравница для русских, а буржуи пусть подождут.  😡🇷🇺Трамп заинтересов...
  • Гарий Щерба
    Во как  НАЦИСТСКИЕ ПОДОНКИ  БОЯТСА  народного  ГНЕВА , что законы  ШТАМПУЮТ  как  ПИРОЖКИ ПЕКУТ  ,  ,,РАЗВЯЗАВ,, РУКИ...Украинские власти...

КНР сокращает закупки нефти в России, чтобы не попасть под санкции США

КНР сокращает закупки нефти в России, чтобы не попасть под санкции США

Крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited (сокращенно Shanghai Petrochemical, является «дочкой» корпорации Sinopec Group), одна из главных покупателей сырой нефти в КНР, подтвердила намерения резко сократить импорт черного золота из России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх