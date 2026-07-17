На штабе по строительству Смоленской АЭС-2 обсудили контрактную стратегию под новые энергоблоки

На стройплощадке Смоленской АЭС-2 состоялся оперативный штаб заказчика Концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Росатома) и генерального подрядчика АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» под председательством директора Смоленской АЭС Ивана Сидорова.
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