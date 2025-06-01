В Польше стартовал второй тур президентских выборов

Zuma/TASS В Польше проходит второй тур президентских выборов. Противостояние между соратником Дональда Туска, мэром Варшавы, и кандидатом от оппозиции уже называют своеобразным тестом – насколько далеко готов зайти Брюссель в зачистке политической конкуренции.
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