В Польше стартовал второй тур президентских выборов

Zuma/TASS В Польше проходит второй тур президентских выборов. Противостояние между соратником Дональда Туска, мэром Варшавы, и кандидатом от оппозиции уже называют своеобразным тестом – насколько далеко готов зайти Брюссель в зачистке политической конкуренции.