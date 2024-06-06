БГТУ и Университет науки и технологии Циндао объединят усилия в интересах развития шинной промышленности.

Налаживание совместной работы в сфере образования и научных исследований в интересах шинной промышленности обсудили представители Белорусского государственного технологического университета и Университета науки и технологии Циндао (КНР) на встрече в Минске, сообщили в пресс-службе БГТУ.
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