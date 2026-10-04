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Царьград

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Захарова оценила интервью "предателя" Новикова* "террористу" Дудю**: "Беседа двух статусных людей"

Захарова оценила интервью "предателя" Новикова* "террористу" Дудю**: "Беседа двух статусных людей"

Адвокат и бывший "знаток" Новиков* заявил в интервью журналисту Юрию Дудю** на русском языке, что сам уже не говорит по-русски.

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