Что будет с урожаем-2024? Эксперты о ценах и перспективах экспорта

Казахстан, куда Алтайский край продавал излишки своего зерна, до конца года полностью закрыт для ввоза пшеницы Возвратные заморозки и засуха в 2024 году стали причиной недосева и снижения урожайности в центральной части России, в Южном и Северо-Кавказском округах.
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