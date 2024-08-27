Что будет с урожаем-2024? Эксперты о ценах и перспективах экспорта

Казахстан, куда Алтайский край продавал излишки своего зерна, до конца года полностью закрыт для ввоза пшеницы Возвратные заморозки и засуха в 2024 году стали причиной недосева и снижения урожайности в центральной части России, в Южном и Северо-Кавказском округах.