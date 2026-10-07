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Происшествия

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В ГУНК МВД России провели семинар-совещание на тему совершенствования механизмов антинаркотической пропаганды

Под председательством временно исполняющего обязанности заместителя начальника ГУНК МВД России полковника полиции Дмитрия Коршуна состоялся семинар-совещание с сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне.

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