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Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для самолётов

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для самолётов

Летящие в Казань самолёты перенаправили на запасной аэродром в Самару.фото: t.me/airportkazan--> Международный аэропорт имени Тукая в Казани временно закрыли на приём и отправку самолётов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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