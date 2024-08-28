Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для самолётов

Летящие в Казань самолёты перенаправили на запасной аэродром в Самару.фото: t.me/airportkazan--> Международный аэропорт имени Тукая в Казани временно закрыли на приём и отправку самолётов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
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