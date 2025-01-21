Уиткофф: США не будут финансировать страны, не желающие оплачивать свой прогресс

Специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф отметил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять финансовую помощь тем странам, которые отказываются инвестировать в свое развитие.
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