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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд: «Мой комментарий о Джейлене Брауне сделан на основе просмотра игровых видео»

Главный тренер «Далласа» назвал Брауна лучшим игроком в составе «Бостона». Его слова многими были восприняты как желание внести разлад в лидерский дуэт «Селтикс», в который помимо защитника входит Джейсон Тейтум.

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