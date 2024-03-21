В Госдуме объяснили желание ввести уголовное наказание для блогеров

Депутат Яна Лантратова объяснила желание ввести административное и уголовное наказание для блогеров. «Отсутствие государственной регистрации и регулирования этой деятельности создает угрозы для потребителей и предпринимателей, а также способствует уклонению от налогов и нелегальной деятельности», — заявила она.