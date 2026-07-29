Моссад потерял лидера Ирана. Технологии оказались бессильны

Охота на Моджтабу Хаменеи стала главной задачей израильской и американской разведок, пишет Times. Цифровые методы не работают — Хаменеи не выходит в эфир уже пять месяцев, поэтому спецслужбы делают ставку на человеческую разведку и поиск курьеров.