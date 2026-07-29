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Порядок, государство

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Моссад потерял лидера Ирана. Технологии оказались бессильны

Моссад потерял лидера Ирана. Технологии оказались бессильны

Охота на Моджтабу Хаменеи стала главной задачей израильской и американской разведок, пишет Times. Цифровые методы не работают — Хаменеи не выходит в эфир уже пять месяцев, поэтому спецслужбы делают ставку на человеческую разведку и поиск курьеров.

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