В Саратовской области минувшей ночью, с 13 на 14 октября, отражали атаку украинских беспилотников. В городе Балаково погиб человек и были зафиксированы повреждения.
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