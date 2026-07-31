Новые восьмивагонные электрички вышли на маршруты к Черному морю на Кубани

Новые восьмивагонные электрички вышли на маршруты к Черному морю на КубаниЛетом, когда спрос на поездки к Черноморскому побережью особенно высокий, на южных направлениях Кубани появились три новых электропоезда.
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