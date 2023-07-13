Daily Storm

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В Свердловской области женщина стала жертвой крупного пожара в деревне Шайдуриха

В Свердловской области женщина стала жертвой крупного пожара в деревне Шайдуриха

Еще двое жителей получили ожогиДепартамент информационной политики Свердловской области сообщил, что после пожара в деревне Шайдуриха было найдено тело местной жительницы.

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