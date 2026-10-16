Тарелка супа, от которой ребёнок отодвигается, — картина знакомая почти каждой семье. И взрослый часто действует по накатанной: уговорить, добавить «за маму», пообещать десерт.
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