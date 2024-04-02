ТАСС: Индия в 2024 году запустит производство средств личной гигиены на Сахалине

Индийская компания "Пи эс кей байотэк прайвэт лимитэд" и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали договор, по которому в Южно-Сахалинске в 2024 году будет запущено производство подгузников и медицинских расходников.
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