Психолог Яушева назвала признаки наличия у человека синдрома отложенной жизни

Психолог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Яушева рассказала RT о синдроме отложенной жизни — состоянии, при котором человек бесконечно откладывает "настоящую жизнь" на потом, игнорируя текущие возможности.
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