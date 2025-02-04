ТАСС: Наёмники стали расстреливать боевиков ВСУ при отступлении в Курской области

Иностранные наёмники расстреливают украинских солдат при отступлении в Курской областиАгентство ТАСС получило в распоряжение видео Минобороны, где замкомандира штурмового отряда группировки войск "Север" с позывным "Карачай" рассказывает о ситуации в Курской области.