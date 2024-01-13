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По следам «американского карлика-камикадзе»

По следам «американского карлика-камикадзе»

Прочитав статью о карлике-камикадзе «Американский карлик-камикадзе, или история одного бомбового удара», я заинтересовался – а почему управляемая бомба получила, кроме цифробуквенного шифра, еще и такое странное имя? Задав Интернету вопрос why the ASM-N-2 had a name «bat», я довольно быстро получил ответ: такое прозвище новому оружию дал капитан Dundas Tucker, начальник отдела радаров и управляемых ракет Бюро боеприпасов Военно-морского флота оттого, что принцип наведения оружия на цель был похож на метод, который применяют летучие мыши для опознавания препятствий и поиска добычи.

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