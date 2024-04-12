Эпичные кадры: 200-я бригада уничтожает бронетехнику врага, поддерживая наступление на Часов Яр (ВИДЕО)

200-я бригада уничтожает бронетехнику врага, поддерживая наступление Армии России на Часов Яр. В ходе поддержки наступления наших штурмовых групп разведкой был выявлен танк и БМП противника, по ним нанесены точные удары «Ланцетами».
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