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Русская весна

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  • Сергей Андросов
    Да ни в коем случае! Если только 1 хутор оставить и населения человек пять, а иначе пиндосы снова вооружать начнут и ...Небензя прокоммен...
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Эпичные кадры: 200-я бригада уничтожает бронетехнику врага, поддерживая наступление на Часов Яр (ВИДЕО)

Эпичные кадры: 200-я бригада уничтожает бронетехнику врага, поддерживая наступление на Часов Яр (ВИДЕО)

200-я бригада уничтожает бронетехнику врага, поддерживая наступление Армии России на Часов Яр.  В ходе поддержки наступления наших штурмовых групп разведкой был выявлен танк и БМП противника, по ним нанесены точные удары «Ланцетами».

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