Новые правила выдачи кредитов прокомментировали в Новосибирске

Закон о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов одобрила Госдума РФ. Мера направлена на предотвращение случаев мошенничества, если деньги на руки будут выдаваться не сразу, заемщик сможет отказаться от использования кредита.
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