Австралийка победила Google после 12 лет судов

Как правило, крупные технологические компании всегда готовы защищать свои интересы в суде. Для этого предусмотрен штат юристов, которые будут всеми правдами и неправдами отстаивать правоту своего нанимателя.
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