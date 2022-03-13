История и археология: Какой Бэтмен лучше: Вспоминаем актеров, которые в разные годы сыграли супергероя

Все с замиранием сердца ждали новый фильм «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. И не только потому что это долгожданное возвращение любимого героя, но и потому что всем не терпелось увидеть, как с этой ролью справится новый актер – Роберт Паттинсон.