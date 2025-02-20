Большинство руководителей считают мужчин идеальными исполнителями

Только 38% руководителей совсем не обращают внимания на пол сотрудника, при этом 36% уверены, что мужчины больше соответствуют образу идеального подчиненного, тогда как 26% считают идеальными исполнителями - женщин, показал опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась "Газета.