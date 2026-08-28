Волонтерство в Мангистау: какие направления развиваются в регионе

Волонтерство сегодня охватывает широкий спектр направлений — от социальной помощи и экологии до образования, культуры, спорта и поддержки людей в чрезвычайных ситуациях, передает inAktau.
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